YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının dikkat çeken ismi Yaren Dağ'ın estetiksiz hali büyük şaşkınlık yarattı. Kısmetse Olur izleyicileri arama motorlarında merakla Kısmetse Olur Yaren Dağ eski hali! Yaren Dağ eski hali nasıldı? araması yapıyor.

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tavırları ve açıklamalarıyla ön plana çıkan Yaren Dağ'ın estetiksiz hali olay oldu. Yaptırdığı estetikten dolayı adeta bambaşka biri haline dönüşen yarışmacıyı görenlerin ağzı açık kaldı. Peki, Yaren Dağ eski hali nasıldı? Kısmetse Olur Yaren Dağ eski hali!

KISMETSE OLUR YAREN DAĞ ESKİ ESTETİKSİZ HALİ!

Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle olay olmuştu. Dağ'ın büyük değişimi herkesi şaşırtırken, bir doktorun yıllar önce tüp mide ameliyatı olan Yaren'in önceki ve sonraki halini karşılaştırdığı paylaşımı gören herkesi şaşırttı.

İşte Yaren Dağ'ın estetikten önceki hali ve değişimi;