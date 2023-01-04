Kısmetse Olur Elif kimdir? Kısmetse Olur Elif İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Elif kaç yaşında, nereli?
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Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Elif kimdir? Kısmetse Olur Elif İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Elif kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur'a yeni katılan yarışmacı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Elif kimdir? Kısmetse Olur Elif İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Elif kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel ve Ayşenur.
Damat adayları: Zeyd, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30'da başlamaktadır.