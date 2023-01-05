Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Cansel merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir? Cansel Ayanoğlu mesleği ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara döndü. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir? Cansel Ayanoğlu kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Cansel İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Cansel mesleği ne? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR CANSEL KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacılardan Cansel'in hayatı araştırılmaya başlandı. Cansel Ayanoğlu, 25 yaşındadır. Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullanmıştır. Cansel Ayanoğlu'nun bir çocuğu vardır.

CANSEL AYANOĞLU MESLEĞİ NE?

Kısmetse Olur programında Oğulcan Yeter ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Cansel Ayanoğlu'nun mesleği merak konusu oldu. 25 yaşındaki Cansel Ayanoğlu, estetisyendir.