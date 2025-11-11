Kıskanmak bu akşam var mı? 11 Kasım Kıskanmak saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

İzleyiciler, merakla bekledikleri "Kıskanmak" dizisinin 11 Kasım akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Salı akşamlarının sürükleyici yapımlarından biri olan dizi, bu hafta hangi saatte ve hangi kanalda ekrana gelecek, heyecan dolu yeni bölümde neler yaşanacak, tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Kıskanmak" dizisi, yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olarak izleyicilerle buluşuyor. Resmî açıklamalara göre dizi, her Salı günü ekranlara geliyor. Haftalık yayın takvimi, izleyicilerin diziyi düzenli olarak takip edebilmesi için belirlenmiş ve Salı akşamları saat 20.00'de yayınlanması planlanmış. Bu yayın programı sayesinde izleyiciler, her hafta yeni bölümleriyle Seniha'nın dramatik ve sürükleyici hikayesini ekran başında izleme fırsatı buluyor.

KISKANMAK DİZİSİ SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her Salı akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Akşam saatlerinde yayınlanan bu zaman dilimi, hem yoğun iş temposu olan izleyiciler için uygun bir zamanlama sunuyor hem de dizinin dramatik ve etkileyici sahnelerinin izleyiciye daha yoğun bir şekilde aktarılmasına imkân tanıyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

"Kıskanmak" dizisi, her Salı günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Online yayın platformu üzerinden erişim imkânı da sunan dizi, televizyon izleyicileri kadar dijital içerik takipçileri tarafından da izlenebiliyor. Bu sayede izleyiciler, televizyon başında olamadıkları durumlarda da diziyi online olarak takip edebiliyor ve bölümleri kaçırmadan izleme şansı elde ediyor.

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin hikayesi, çocukluğunu sevgi eksikliği içinde geçiren ve anne şefkatinden mahrum kalan Seniha Paşazade'nin etrafında şekilleniyor. Kendi hayatını geri kazanmak ve geçmişte kendisine acı çektirenlerden intikam almak için yola çıkan Seniha, bu süreçte sadece kendi kaderiyle değil, ailesinin tüm yaşamıyla ilgili dramatik değişimlere yol açan olayların içine sürükleniyor.

Dizi, aile içi entrikalar, güç mücadeleleri ve kişisel hesaplaşmalar üzerinden izleyiciye sürükleyici bir anlatım sunuyor. Her bölümde Seniha'nın karanlık geçmişiyle yüzleşmesi ve yeni dengeler kurma çabası, diziyi hem dramatik hem de merak uyandıran bir yapım haline getiriyor.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisi, hem usta isimleri hem de genç oyuncuları bir araya getiriyor. Dizinin başrolünde Özgü Namal, Seniha Paşazade karakterini canlandırıyor. Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozan, Ayda Aksel, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen ve Zeynep Yüce gibi isimler dizinin geniş ve etkileyici kadrosunu oluşturuyor.

Bu kombinasyon, dizinin hem dramatik sahnelerinde hem de karakterler arası ilişkilerin derinlemesine işlendiği sahnelerde izleyiciye güçlü bir performans deneyimi sunuyor.