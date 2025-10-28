Kıskanmak 7. bölüm CANLI izleme linki var mı?

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan ve senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı "Kıskanmak"ın yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrika, tutku ve güç mücadeleleriyle örülü hikâyesiyle dikkat çeken yapım, izleyicileri sürükleyici bir dünyaya davet ediyor. Peki, Kıskanmak 7. bölümü canlı izlemek mümkün mü?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin güçlü oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi başarılı isimler bir araya geliyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin gösterişli hayatının ardında büyüyen, sevgisiz bir çocukluk geçirmiş Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme sürecini ve hayatını yeniden kazanma çabasını merkezine alan dizi; derin karakterleri ve çarpıcı anlatımıyla sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer almayı hedefliyor.

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların şekillendirdiği iç dünyasına götürüyor. Tanıtımlarda Seniha'nın sabırla kurduğu planlar ve içinde büyüttüğü intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekerken, bu planlarını Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürüttüğü görülüyor.

KISKANMAK 7. BÖLÜM CANLI İZLE

"Kıskanmak" dizisinin bölümlerini NOW platformu üzerinden takip edebilir ve yayın saatinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

KISKANMAK 7. BÖLÜM ÖZETİ

Konuşmaya başlayan Mediha, Mükerrem'i Nüzhet'ten uzak durması konusunda sertçe uyarır. Onları ihbar edenin Seniha olduğunu öğrenen Halit, Seniha'yı kapının önüne koyar. Gidecek yeri kalmayan Seniha'nın yanında yine Nüzhet vardır. Geçmişin sırlarıyla gelen Kahya, Cemal Paşazade'nin ölümüne Halit'in neden olduğunu Seniha'ya söyler. Bu korkunç gerçek, Seniha ve Halit'i gözlerden uzak, derin ve tehlikeli bir hesaplaşmaya sürükler. Bu yüzleşmenin sonunda, Paşazade ailesinin kaderi yeniden şekillenecektir.