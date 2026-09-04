Zeynep Yıldırım’ın cinayetinin sırrı çözüldü! Cesedi kömürlükte bulundu, DNA raporu kesinleşti

İstanbul’da uzun süredir kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım soruşturmasında kan donduran gerçekler gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/141150 numaralı soruşturma kapsamında gözaltına alınan birincil derece şüpheli Fethi Dağlı, emniyet ve savcılık birimlerine cinayete ve cesedin gömüldüğü yere ilişkin itiraflarda bulundu.

KAN DONDURAN İTİRAF: 15-20 DAKİKA BOĞAZINI SIKTI

Şüpheli Fethi Dağlı’nın 1 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Leyla Yağmur Bülbül refakatinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde verdiği ifadelere göre, olay yaklaşık 4 yıl önce gerçekleşti.

Dağlı ifadesinde, Zeynep Yıldırım ile sokakta karşılaştıklarını, yardım etmek amacıyla ikametine götürdüğünü öne sürdü. Eve geldiklerinde ağabeyi Yaşar Dağlı ile maktulün arasında tartışma çıktığını iddia eden şüpheli, ağabeyinin Zeynep Yıldırım’a birliktelik teklif ettiğini, reddedilince de yaklaşık 15-20 dakika boyunca maktulün boğazını sıkarak öldürdüğünü öne sürdü.

Cinayetin ardından maktulün cansız bedenini pencere korkuluklarından dışarı çıkartarak binanın arkasındaki kömürlük alanına uzattıklarını belirten Fethi Dağlı, cesedi buraya gömdüklerini itiraf etti.

KÖMÜRLÜKTEKİ KAZIDA İSKELET PARÇALARI ÇIKARILDI

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi, Kanarya Sokak’taki adreste Yapılan yer gösterme ve keşif incelemelerinde, belediye işçileri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı başlatıldı. Binanın kömürlük kısmında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında maktule ait üst iç çamaşırı, kafatası, sağ el, göğüs kemiği (manubrium), dil kemiği (hyoid), omurga kemikleri (vertebra), kaburga (kosta), el bilek ile metakarp kemikleri ve dişler dahil olmak üzere çok sayıda kemik parçası bulundu.

Olay yerinde inceleme yapan Adli Tıp Uzmanı Şuayıp Gülümser ve Adli Tıp Antropoloji Uzmanı Özge Ünlü Türk gözetiminde toplanan deliller, torbalanarak kesin ölüm sebebinin ve kimliğin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edildi.

DNA İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından 3 Eylül 2026 tarihinde hazırlanan raporda, morgdan alınan "2026/171K" numaralı kadın kemik örnekleri incelemeye alındı.

Uzmanlar tarafından yapılan DNA incelemesinde, kemik örneklerinden elde edilen DNA profili ile anne olduğu iddia edilen Gülay Nuştır’ın DNA profili karşılaştırıldı. Yapılan analizler sonucunda, Biyolojik babaya ait DNA profili bilinmezken Gülay Nuştır’ın bulunan kemiklerin biyolojik annesi olduğu tespit edildi.

Böylelikle 4 yıllık sır perdesi Adli Tıp raporuyla tamamen aralanırken, adli makamların şüpheliler hakkındaki soruşturmayı derinleştirerek sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com