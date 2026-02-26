Haberler

Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde

Güncelleme:
İstanbul Üsküdar'da bir grup genç, araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada yaya geçidinde şınav çekti. O anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

  • İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi Ünalan mevkisinde bir grup genç, araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada yaya geçidinde şınav çekti.
  • Gençlerin bu aktivitesi, ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.
  • Trafik lambasının yeşile dönmesiyle gençler yoldan çekildi ve trafik normal seyrinde devam etti.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir grup genç, araçların kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yaya geçidinde şınav çekti.

O ANLAR KAMERADA

Olay, akşam saatlerinde Libadiye Caddesi Ünalan mevkisinde meydana geldi. Trafik ışıklarında araçların durmasıyla birlikte yola çıkan bir grup genç, yaya geçidi üzerinde şınav çekmeye başladı. Gençlerin kırmızı ışık süresince gerçekleştirdiği bu aktivite, o sırada ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kısa süreli aktivitenin ardından trafik lambasının yeşile dönmesiyle birlikte gençler yoldan çekilerek kaldırıma geçti. Araçların hareket etmesiyle birlikte grup bölgeden uzaklaşırken, trafik normal seyrinde devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
