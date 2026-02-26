Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
O ANLAR KAMERADA
Olay, akşam saatlerinde Libadiye Caddesi Ünalan mevkisinde meydana geldi. Trafik ışıklarında araçların durmasıyla birlikte yola çıkan bir grup genç, yaya geçidi üzerinde şınav çekmeye başladı. Gençlerin kırmızı ışık süresince gerçekleştirdiği bu aktivite, o sırada ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.
Kısa süreli aktivitenin ardından trafik lambasının yeşile dönmesiyle birlikte gençler yoldan çekilerek kaldırıma geçti. Araçların hareket etmesiyle birlikte grup bölgeden uzaklaşırken, trafik normal seyrinde devam etti.