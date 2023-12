Kirli Sepeti hangi gün? Sorusu, FOX TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti'ni izlemek isteyenlerin gündeminde yer alıyor ve bunun yanı sıra arama motorlarında araştırılıyor. Konusu ile dikkatleri çekmeyi başaran dizinin izleyicileri, dizi hakkındaki araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜN?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Kirli Sepeti" her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizi Kirli Sepeti her Pazar FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kirli Sepeti saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanmakta. Buna göre izleyiciler Kirli Sepeti dizisini her Pazar FOX TV ekranlarında saat 20.00'de FOX TV ekranlarından izleyebilirler.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ HANGİ SİTEDE, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi ünlü isimler yer almaktadır.