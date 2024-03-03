Kirli Sepeti dizisi nerede çekiliyor? Kirli Sepeti dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor?

Kirli Sepeti dizisi nerede çekiliyor? Sorusu, FOX TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti'ni izlemek isteyenlerin gündeminde yer alıyor ve bunun yanı sıra arama motorlarında araştırılıyor. Konusu ile dikkatleri çekmeyi başaran dizinin izleyicileri, dizi hakkındaki araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Kirli Sepeti dizisi nerede çekiliyor? Kirli Sepeti dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor?

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kirli Sepeti dizisi İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir sitede çekilmektedir. Buna göre Kirli Sepeti dizisi İstanbul/Beşiktaş'ta çekiliyor. Kirli Sepeti dizisinin bazı sahneleri ise İstanbul'un Beşiktaş, Galata ve Sarıyer gibi semtlerinde çekilmiştir.

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜN?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Kirli Sepeti" her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizi Kirli Sepeti her Pazar FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kirli Sepeti saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanmakta. Buna göre izleyiciler Kirli Sepeti dizisini her Pazar FOX TV ekranlarında saat 20.00'de FOX TV ekranlarından izleyebilirler.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi ünlü isimler yer almaktadır.