Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 34. BÖLÜM FULL İZLE!

FOX TV'nin yeni ve sevilen dizisi Kirli Sepeti 7'den 70'e seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Kirli Sepeti oyuncuları ve Kirli Sepeti 34. Bölüm izleme linkleri araştırılıyor. Peki FOX Canlı Kirli Sepeti izleme linki var mı? İşte detaylar…

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beklenmedik bir anda Yavuz'un gelişi hem Songül'ün sırrını tehlikeye sokar hem de Hayriye'nin kaçtığı duyguları ile yüzleşmesini sağlar. Songül, Medine ve Hayriye'nin yardımlarıyla cinayetin ardındaki gizemi bulmak için zenginlerin zayıf halkası Süheyla ile yakınlaşmaya çalışır. Fakat düşmanları bir adım öndedir.

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