Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE!

FOX TV'nin yeni ve sevilen dizisi Kirli Sepeti 7'den 70'e seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Kirli Sepeti oyuncuları ve Kirli Sepeti 28. Bölüm izleme linkleri araştırılıyor. Peki FOX Canlı Kirli Sepeti izleme linki var mı? İşte detaylar…

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayriye isimsiz kahraman olarak üne kavuşunca yaklaşmakta olan tehlikeyi farkına varmaz. Öte yandan Songül korktuğunun başlarına geldiğini hemen anlar. Ne yazık ki korkunun ecele faydası yoktur. Tam yolun sonuna gelinde derken başka bir isimsiz kahraman yardımlarına koşar. İsimsiz kahramanlarının kim olduğunu bulmak isterlerken yine bir ölüm kalım meselesi gündemi değiştirir. Medine'nin kırık kalbinin parçalarının üzerine Yasemin basıp geçince Medine gözünü karartır. Her şeyle ve herkesle yüzleşmeye karar verir. Hayriye, isimsiz kahramanlarının kim olduğunu öğrenme şokunu yaşarken Medine ölümle burun buruna gelir.

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