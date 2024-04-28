Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kirli Sepeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayriye isimsiz kahraman olarak üne kavuşunca yaklaşmakta olan tehlikeyi farkına varmaz. Öte yandan Songül korktuğunun başlarına geldiğini hemen anlar. Ne yazık ki korkunun ecele faydası yoktur. Tam yolun sonuna gelinde derken başka bir isimsiz kahraman yardımlarına koşar. İsimsiz kahramanlarının kim olduğunu bulmak isterlerken yine bir ölüm kalım meselesi gündemi değiştirir. Medine'nin kırık kalbinin parçalarının üzerine Yasemin basıp geçince Medine gözünü karartır. Her şeyle ve herkesle yüzleşmeye karar verir. Hayriye, isimsiz kahramanlarının kim olduğunu öğrenme şokunu yaşarken Medine ölümle burun buruna gelir.

KİRLİ SEPETİ 106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.