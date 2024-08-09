Kirli Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kirli Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? Kirli Oyun filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kirli Oyun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kirli Oyun filmini izleyecek olanların merak ettiği Kirli Oyun konusu nedir, Kirli Oyun oyuncuları kimler ve Kirli Oyun özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİRLİ OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 10 Ağustos 2012 (ABD)

50 Cent , Jonas "Malo" Maldonado rolünde

Forest Whitaker, Teğmen Dennis Lureu rolünde

Robert De Niro Kaptan Joe Sarcone rolünde

Matt Gerald Billy Morrison rolünde

Beau Garrett Joey rolünde

Malcolm Goodwin AD Valburn rolünde

Ryan O'Nan Lucas rolünde

Robert Wisdom Terrence Burke rolünde

Dana Delany Lydia Vecchio rolünde

Vinnie Jones Sully rolünde

Pedro Armendariz Jr. Gabriel Baez rolünde

Michael McGrady Robert Jude rolünde

Andre Royo Daniel Maldonado rolünde

Jeff Chase Angie rolünde

Jesse Pruett Mercer Barmeni olarak

Anabelle Acosta Cyn rolünde

Malo lakaplı Jonas Maldonado (50 Cent), görev başında öldürüldüğüne inandığı New York Polis Departmanı mensubu babasının izinden gitmektedir. Malo, babasının 'iyi bir polis' olduğuna inanarak katillerinin izini sürebilmek için yaşadığı hayatı geride bırakmış ve polis akademisine girmiştir. Mezuniyet sonrası babasının eski ortağı olan Joe Sarcone'nin (Robert De Niro) liderlik ettiği bir polis ekibine dâhil olur. Fakat bu grup, teşkilatı yolsuzluklardan çıkar sağlamak için kullanmaktadır. Ahlaksızlığın ve şiddetin hüküm sürdürdüğü bu ortamda Malo, babasını ölüme götüren gerçeklerin peşine düşer ve tüm olan bitenin arkasındaki adamdan intikam alma planları yapar.