Kirli Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kirli Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? Kirli Oyun filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kirli Oyun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kirli Oyun konusu, özeti ve Kirli Oyun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kirli Oyun filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kirli Oyun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kirli Oyun filmini izleyecek olanların merak ettiği Kirli Oyun konusu nedir, Kirli Oyun oyuncuları kimler ve Kirli Oyun özeti gibi konuları inceliyoruz.
KİRLİ OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 10 Ağustos 2012 (ABD)
50 Cent , Jonas "Malo" Maldonado rolünde
Forest Whitaker, Teğmen Dennis Lureu rolünde
Robert De Niro Kaptan Joe Sarcone rolünde
Matt Gerald Billy Morrison rolünde
Beau Garrett Joey rolünde
Malcolm Goodwin AD Valburn rolünde
Ryan O'Nan Lucas rolünde
Robert Wisdom Terrence Burke rolünde
Dana Delany Lydia Vecchio rolünde
Vinnie Jones Sully rolünde
Pedro Armendariz Jr. Gabriel Baez rolünde
Michael McGrady Robert Jude rolünde
Andre Royo Daniel Maldonado rolünde
Jeff Chase Angie rolünde
Jesse Pruett Mercer Barmeni olarak
Anabelle Acosta Cyn rolünde
Malo lakaplı Jonas Maldonado (50 Cent), görev başında öldürüldüğüne inandığı New York Polis Departmanı mensubu babasının izinden gitmektedir. Malo, babasının 'iyi bir polis' olduğuna inanarak katillerinin izini sürebilmek için yaşadığı hayatı geride bırakmış ve polis akademisine girmiştir. Mezuniyet sonrası babasının eski ortağı olan Joe Sarcone'nin (Robert De Niro) liderlik ettiği bir polis ekibine dâhil olur. Fakat bu grup, teşkilatı yolsuzluklardan çıkar sağlamak için kullanmaktadır. Ahlaksızlığın ve şiddetin hüküm sürdürdüğü bu ortamda Malo, babasını ölüme götüren gerçeklerin peşine düşer ve tüm olan bitenin arkasındaki adamdan intikam alma planları yapar.