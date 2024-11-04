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Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Ahmet Önal kimdir? Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın hangi partiden olduğu ve ne zaman göreve başladığı merak ediliyor. Kırıkkale Belediyesi hangi partiden ve Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ne zaman göreve başladı ve kimdir soruları gündeme geliyor. Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2024 Yerel Seçimleri'nde Ahmet Önal CHP'den %49,90 oy ile Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi.

AHMET ÖNAL KİMDİR?

Hukukçu ve siyasetçi Ahmet Önal, 1983 yılında Kırıkkale'de doğmuştur. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Zübeyde olan Önal, 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak Kırıkkale'de serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Kırıkkale Barosu bünyesinde çeşitli komisyonlarda görev alan Önal, 2015-2018 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'den XXVII. Dönem Kırıkkale Milletvekili olarak seçilen Ahmet Önal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine katılmış ve Millî Savunma Komisyonu'nda görev almıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Önal, evli olup iki çocuk babasıdır. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde yeniden XXVIII. Dönem Kırıkkale Milletvekili seçilen Önal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Kırıkkale Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

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