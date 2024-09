İmirzalıoğlu'nun ayrılışının ardından, yarışmanın sunuculuğunu oyuncu Oktay Kaynarca devralacak. Programın Oktar Kaynarca ile olan yeni tanıtımı yayınlandı. "Kim Milyoner Olmak İster" pazar akşamından itibaren Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanmaya devam edecek. Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda sunucu değişikliği yaşandı. "Kim Milyoner Olmak İster'i kim sunacak?" sorusu merak edilirken Kenan İmirzalıoğlu yerine Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca'nın geldiği duyuruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de beş yıldır sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu programdan ayrıldı. Yarışma programı pazar akşamından itibaren Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam edecek.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni sezonda farklı projede yer alacağı için programı bıraktığı öğrenildi.

KENAN İMİRZALIOĞU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Üsküdar doğumlu. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı.