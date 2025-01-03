Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

Her Cuma akşamı ATV'de yayınlanan popüler yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' bu hafta yayın akışı listesinde yer almadı. Yarışmanın neden yayınlanmadığı ve hangi günlerde ekrana geleceği konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır. Vikipedi

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam ATV ekranlarında olmayacak. Bu akşam Zembilli dizisi yeni bölümü ile ekranda olacak.