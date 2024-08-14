Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim ve Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı sorularına yanıt aranıyor. Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KENAN İMİRZALIOĞLU NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kenan Işık'ın sunumuyla popüler hale gelen Kim milyoner olmak İster'de yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak.

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak iddiaya göre, ünlü isim son anda vazgeçince yerine İbrahim Çelikkol geldi. Çelikkol'un 'Kemal' rolünü üstleneceği dizi ekim ayında sete çıkacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem olacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SUNUCUSU KİM?

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında "Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor" ifadelerini kullandı.