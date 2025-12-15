'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümü yarışmacılardan birinin yaşadığı zorlu anlarla dikkat çekti.

HENÜZ İLK SORUDA AFALLADI

Rusya doğumlu Olga Potemkina, daha başlangıç aşamasında karşılaştığı soruda tereddüt yaşadı. "Kürdan" kelimesinin anlamını bilmediğini söyleyen Potemkina, "Hangisi genellikle dişleri temizlemek için kullanılır" şeklindeki ilk soruda yüzde 50 joker hakkını kullanmak zorunda kaldı. Joker yardımıyla doğru seçeneğe ulaşan yarışmacı, barajı geçerek yarışmaya devam etti.

300 BİN TL'LİK SORUYA KADAR ULAŞTI

30 yaşındaki yarışmacı, İstanbul'dan katıldığı programda ilerleyen sorularda daha rahat bir performans sergiledi. Potemkina, yarışmada 300 bin TL değerindeki soruya kadar yükselmeyi başardı. Ancak bu aşamada verdiği yanlış cevap nedeniyle büyük ödül hayaline veda etti.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI

Öte yandan Olga Potemkina'nın yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, sosyal medya kimliğiyle de dikkat çeken bir isim olduğu öğrenildi. Potemkina'nın X, Instagram ve TikTok'ta yüksek takipçili hesaplara sahip bir içerik üreticisi olduğu belirtildi.