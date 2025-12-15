Haberler

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
"Kim Milyoner Olmak İster?"te yarışan Rus asıllı sosyal medya fenomeni Olga Potemkina, daha ilk soruda zorlanarak joker kullanmak zorunda kaldı. Potemkina'yı adeta afallatan soru ve şıklar ise oldukça dikkat çekici.

  • Rusya doğumlu Olga Potemkina, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında ilk soruda 'kürdan' kelimesinin anlamını bilmediği için yüzde 50 joker hakkını kullandı.
  • Olga Potemkina, yarışmada 300 bin TL değerindeki soruya kadar yükseldi ancak bu soruda yanlış cevap vererek elendi.
  • Olga Potemkina, X, Instagram ve TikTok'ta yüksek takipçili hesaplara sahip bir sosyal medya içerik üreticisidir.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümü yarışmacılardan birinin yaşadığı zorlu anlarla dikkat çekti.

HENÜZ İLK SORUDA AFALLADI

Rusya doğumlu Olga Potemkina, daha başlangıç aşamasında karşılaştığı soruda tereddüt yaşadı. "Kürdan" kelimesinin anlamını bilmediğini söyleyen Potemkina, "Hangisi genellikle dişleri temizlemek için kullanılır" şeklindeki ilk soruda yüzde 50 joker hakkını kullanmak zorunda kaldı. Joker yardımıyla doğru seçeneğe ulaşan yarışmacı, barajı geçerek yarışmaya devam etti.

300 BİN TL'LİK SORUYA KADAR ULAŞTI

30 yaşındaki yarışmacı, İstanbul'dan katıldığı programda ilerleyen sorularda daha rahat bir performans sergiledi. Potemkina, yarışmada 300 bin TL değerindeki soruya kadar yükselmeyi başardı. Ancak bu aşamada verdiği yanlış cevap nedeniyle büyük ödül hayaline veda etti.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI

Öte yandan Olga Potemkina'nın yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, sosyal medya kimliğiyle de dikkat çeken bir isim olduğu öğrenildi. Potemkina'nın X, Instagram ve TikTok'ta yüksek takipçili hesaplara sahip bir içerik üreticisi olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Basit soruda olsa biraz uygun olan diş fırçası ve diş macunu olmalıydı...misvak bile kürdandan daha önce düşünülebilirdi.

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kürdan kadınlar tarafından kullanılır... diş bakımına kadınlar erkeklere göre daha fazla önem gösterirler...

Haber YorumlarıHakan:

olga atgibi insta dan takip ediyommalzeme super.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

