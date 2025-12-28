Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

Güncelleme:
Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de bir yarışmacının, henüz ilk soruda elenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmacının yanlış cevap verdiği soru da mezun olduğu bölüm de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı ilk soruda elendi.
  • Yarışmacıya Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona sayılması durumunda söylenecek son üç harfin hangileri olduğu soruldu.
  • Yarışmacı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunudur.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde bir yarışmacı, henüz ilk soruda programa veda ederek hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

TEREDDÜT ETMEDEN YANIT VERDİ

Yarışmacının karşısına, Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona sayılması durumunda söylenecek son üç harfin hangileri olduğu sorusu çıktı. Tereddüt etmeden verdiği cevapla hataya düşen yarışmacı, doğru şıkkı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmacının 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu olması da dikkat çekerken, o anlar kısa sürede gündem olarak sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşımın yapılmasına neden oldu.

Umut Halavart
Haberler.com / Yaşam
