Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Güncelleme:
Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, yeni bölümde yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Kardashian, birinin kendisini öldürtmek için plan yaptığını öğrendiğini söyledi. "Hapishaneden biri bana, 'Birisi senin hayatına yönelik suikast emri verdi' dedi," ifadelerini kullanan ünlü isim, stres nedeniyle küçük bir beyin anevrizması geçirdiğini de açıkladı.

  • Kim Kardashian, hapishaneden birinin kendisine 'Birisi senin hayatına yönelik suikast emri verdi' dediğini belirtti.
  • Kim Kardashian, yoğun stres nedeniyle küçük bir beyin anevrizması geçirdiğini açıkladı.
  • Kim Kardashian, Cedars-Sinai Hastanesi'nde birçok beyin taraması yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, hayatının en korkutucu gerçeğini açıkladı. Kardashian, birinin kendisini öldürtmek için plan yaptığını öğrendiğini söyledi.

"SENİN İÇİN SUİKAST EMRİ VERİLDİ"

Yeni bölümü yayınlanan The Kardashians programında konuşan yıldız, üç ay sonra gireceği hukuk sınavı hazırlıklarından bahsederken, aynı zamanda bu şoke edici ölüm tehdidini de anlattı. Kardashian, "Henüz hazır değilim, biraz bunalmış hissediyorum," dedi ve ardından ekledi: "Hapishaneden biri bana, 'Birisi senin hayatına yönelik suikast emri verdi' dedi."

Us Weekly'nin haberine göre Kardashian, bu açıklamanın ardından konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Geçtiğimiz haftaki bölümde ise yıldızın sağlık durumuna dair endişe yaratacak bir bilgi yer almıştı. Kardashian, yoğun stres nedeniyle "küçük bir beyin anevrizması" geçirdiğini açıklamıştı. "Cedars-Sinai Hastanesi'nde birçok beyin taraması yaptırmak zorunda kaldım," diyen ünlü isim, "Sağlık her şeyden önemli. Yaptığın her şeyde dikkatli olmalısın," ifadelerini kullandı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
