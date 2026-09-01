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Kilis'te 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı

Kilis'te 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı
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Kilis'te 2026-2027 Adli Yılı dolayısıyla adliyede tören düzenlendi. Yargı mensupları, avukatlar ve adliye personelinin katıldığı törende adaletin hızlı, etkin ve tarafsız işlemesi vurgulanırken, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kilis’te 2026-2027 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene yargı mensupları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte Kilis Adliyesi’nde yargı faaliyetleri yeniden yoğunlaşırken, hâkim ve savcılar ile adliye çalışanları yeni dönemde görevlerine başladı.

Törende adaletin hızlı, etkin ve tarafsız şekilde tecelli etmesinin önemine vurgu yapılırken, 2026-2027 Adli Yılı’nın tüm yargı camiası ve vatandaşlar için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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