Kilis OSB’deki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altında
Kilis OSB'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına 150 personel ve 50 araçla müdahale edildi. Vali Ömer Kalaylı ve Başkan Av. Hakan Bilecen, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Yangına 150 personel ve 50 araçla müdahale edilirken, çalışmalara AFAD, UMKE, Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü TOMA ekipleri ve Kilis İtfaiye ekipleri katıldı.
Yangın sırasında fabrikadaki prefabrik yapının yıkılması sonucu bir itfaiye eri yaralandı. Vali Ömer Kalaylı, yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Vali Ömer Kalaylı ve Başkan Hakan Bilecen, olay yerinde incelemelerde bulunarak yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Haber: Abdullah Alpdağ