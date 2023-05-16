Kilis milletvekilleri kimler? 28. Dönem Kilis AK Parti ve MHP milletvekil listesi! Kilis milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kilis milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kilis milletvekilleri kimler? Kilis seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
KİLİS MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Kilis milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Kilis milletvekilleri kim? AK Parti ve MHP Kilis milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
KİLİS MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Ahmet Salih Dal
MHP Milletvekilleri:
Mustafa Demir
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023