Kilis milletvekilleri kimler? 28. Dönem Kilis AK Parti ve MHP milletvekil listesi! Kilis milletvekili seçim sonuçları!

Seçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

KİLİS MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Kilis milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Kilis milletvekilleri kim? AK Parti ve MHP Kilis milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

KİLİS MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ahmet Salih Dal

MHP Milletvekilleri:

Mustafa Demir