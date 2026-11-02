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Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 2 Kasım 2026'da tarım işçilerine KADES'i anlattı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 2 Kasım 2026'da tarım işçilerine KADES'i anlattı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2 Kasım 2026'da tarım işçilerine KADES hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Faaliyette KADES'in amacı, kullanım şekli ve sağladığı kolaylıklar anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 Kasım 2026 tarihinde tarım işçilerine yönelik KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında vatandaşlara KADES uygulamasının amacı, kullanım şekli ve sağladığı kolaylıklar anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nın kadınların bilinçlendirilmesi ve şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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