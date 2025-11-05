Haberler

Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Güncelleme:
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasının ardından Ankara'daki çalışma ofisini boşaltma kararı aldı. Taşınma sırasında çekilen görüntülerde, arka planda sokaktan geçen hurdacının bağırma sesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, "Hayat çok garip" yorumlarıyla gündem oldu.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkmamasının ardından Ankara'daki çalışma ofisini boşaltma kararı aldı.
  • Kılıçdaroğlu'nun ofisi daha önce 43 milyon TL'ye satışa çıkarılmış, ancak gelen tepkilerin ardından satış iptal edilmişti.
  • Kılıçdaroğlu'nun ofisinin taşınması sırasında sokaktan bağıra bağıra hurdacının geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "şaibe" iddialarıyla gündeme gelen 38. Olağan Kurultay davasından "mutlak butlan" kararı çıkmamasının ardından Ankara'daki çalışma ofisini boşaltma kararı aldı.

43 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce açtığı ve uzun süre kamuoyunda tartışılan ofis, daha önce satışa çıkarılmış, 43 milyon TL'lik fiyat etiketiyle gündem olmuştu. Ancak gelen tepkilerin ardından satış iptal edilmişti.

ARKADAN DUYULAN SES DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun ofisinin taşınması esnasında sokaktan bağıra bağıra hurdacının geçmesi dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler "Hayat çok garip" dedirtti.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
