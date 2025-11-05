Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasının ardından Ankara'daki çalışma ofisini boşaltma kararı aldı. Taşınma sırasında çekilen görüntülerde, arka planda sokaktan geçen hurdacının bağırma sesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, "Hayat çok garip" yorumlarıyla gündem oldu.
- Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkmamasının ardından Ankara'daki çalışma ofisini boşaltma kararı aldı.
- Kılıçdaroğlu'nun ofisi daha önce 43 milyon TL'ye satışa çıkarılmış, ancak gelen tepkilerin ardından satış iptal edilmişti.
- Kılıçdaroğlu'nun ofisinin taşınması sırasında sokaktan bağıra bağıra hurdacının geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
43 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI
ARKADAN DUYULAN SES DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun ofisinin taşınması esnasında sokaktan bağıra bağıra hurdacının geçmesi dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler "Hayat çok garip" dedirtti.