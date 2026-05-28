Kılıçdaroğlu için "Kahraman Kemal" afişleri hazırlanıyor

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Programda Kılıçdaroğlu’nun, partinin yeni yol haritasına ve yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İÇİN AFİŞLER HAZIRLANDI

tv100'de yer alan habere göre buluşma öncesinde, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen partililer tarafından yoğun bir hazırlık süreci başlatıldı.

Alan için üzerinde "Kahraman Kemal" yazılı afişler ve pankartlar hazırlanırken, bu buluşmanın Kılıçdaroğlu cephesi için bir gövde gösterisine dönüşmesi öngörülüyor.

