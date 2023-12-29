Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları kim? Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ne zaman çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kesişme; İyi ki Varsın Eren konusu, özeti ve Kesişme; İyi ki Varsın Eren oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izleyecek olanların merak ettiği Kesişme; İyi ki Varsın Eren konusu nedir, Kesişme; İyi ki Varsın Eren oyuncuları kimler ve Kesişme; İyi ki Varsın Eren özeti gibi konuları inceliyoruz.
KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kesişme: İyi ki Varsın Eren, 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren, yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel'in yer aldığı sinema filmi.
Filmin çekimleri; İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.
Film, 11 Ağustos 2017 günü Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile Türk güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada PKK üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.
İsmail Hacıoğlu Ferhat Gedik
Ahmet Eren Taşdelen
Ömer Asaf Kurtuluş Eren Bülbül
Alayça Öztürk Cemile Gedik
Emir Çiçek Hasan Bülbül
Mutlunur Lafçı Ayşe Bülbül
Atay Yıldız Çavuş Yusuf Atay
Halil İbrahim Nagaş Berzan
Mehmet Emin Yel Rıza
Kemal Balıbaş Fethi Sekin
Aki Mochida Yoko