Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları kim? Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ne zaman çekildi?

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KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren, 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren, yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel'in yer aldığı sinema filmi.

Filmin çekimleri; İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.

Film, 11 Ağustos 2017 günü Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile Türk güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada PKK üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.

İsmail Hacıoğlu Ferhat Gedik

Ahmet Eren Taşdelen

Ömer Asaf Kurtuluş Eren Bülbül

Alayça Öztürk Cemile Gedik

Emir Çiçek Hasan Bülbül

Mutlunur Lafçı Ayşe Bülbül

Atay Yıldız Çavuş Yusuf Atay

Halil İbrahim Nagaş Berzan

Mehmet Emin Yel Rıza

Kemal Balıbaş Fethi Sekin

Aki Mochida Yoko