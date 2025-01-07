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Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025?

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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne?

Çıktığı konserde yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Kerimcan Durmaz gözaltına alındı. Durmaz'ın Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldüğü bildirildi. Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne?

KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir. Bu yönü ile yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı" olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahıslardan olan Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde "yasa dışı bahis" olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs 07/01/2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kerimcan Durmaz'ın evine giden polisler, soruşturmanın ardından ünlü fenomeni yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Durmaz, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz ardından yeniden emniyete sevk edildi.

Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025?

KERİMCAN DURMAZ İÇİN NEDEN GÖZALTINDA?

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken, Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda saldırıya uğradı ve yaralandı.

Ünlü mekanlarda DJ olarak yer alan Kerimcan kısa sürede o kadar çok para kazanmıştır ki, bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan sonra artık saymayı bıraktığını esprili bir şekilde dile getirmiştir.

Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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