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Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı?

Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı?
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Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tahliye süreci merak ediliyor. Durmaz'ın ne zaman serbest bırakılacağı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor.

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kerimcan Durmaz'ın ne zaman serbest bırakılacağı merak ediliyor. Peki, Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı? Detaylar haberimizde...

KERİMCAN DURMAZ NE ZAMAN TAHLİYE OLACAK?

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı?

NE OLMUŞTU?

Malta'da konser verdiği sırada arkasına yansıtılan led ekranlardaki reklamlarla ilgisinin bulunmadığını iddia eden Durmaz, "Konserin ilk 40 dakikasında arkamda ismimin olduğu logo vardı. Son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Konser esnasında fark etmedim. Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarımdan herhangi bir paylaşım yapmadım." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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