2019 yılında 4 yıllık ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ilişkilerini bir şans daha verdiği hakkında söylentiler gündeme geldi. Ünlü çiftin tekrardan sevgili oldu mu merak konusu oldu. Arama motorlarında Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin sevgili mi sorgulatılıyor. İkilinin tekrardan bir araya geldiği konuşulmaya başlandı. Peki, Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin sevgili mi?Detaylar haberimizde...

KEREM BÜRSİN VE SERENAY SARIKAYA BARIŞTI MI?

Sevilen oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış 2019 yılında da yollarını ayırmıştı. Çiftin yıllar sonra tekrar bir araya geldiği iddia edildi. Söylentinin kısa sürede gündem olmasıyla Bürsin'den yalanlama geldi.

SERENAY SARIKAYA VE KEREM BÜRSİN SEVGİLİ Mİ?

Çiftin yeni yılla birlikte aşklarının alevlendiği ve birbirine 2. şansı verdikleri ileri sürüldü. Barışma haberlerinin gündem olmasının ardından yapılan bir habere cevap veren Bürsin "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullandı. Hakkındaki ilişki iddialarına sessiz kalan Serenay Sarıkaya'nın ise şarkıcı Mert Demir ile yakınlaştığı da konuşulanlar arasında.