Kerbela Şanlı kimdir? HÜDA PAR Erzurum Belediye Başkan Adayı Kerbela Şanlı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Erzurum Belediye Başkan Adayı Kerbela Şanlı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kerbela Şanlı kimdir? HÜDA PAR Erzurum Belediye Başkan Adayı Kerbela Şanlı nereli? Detaylar haberimizdedir…

KERBELA ŞANLI KİMDİR?

Kerbela Şanlı, 1978 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi ve eğitim hayatına burada başladı. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Farklı illerde Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı ve birçok Kur'an kursunda bu konularda eğitimler verdi. On yıl boyunca fahri imamlık yapan Şanlı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan anlaşmazlıkların sulh ile çözülmesine katkı sağladı ve arabuluculuk yaptı. Ulusal radyo ve TV kanallarında birçok röportajı yayınlanan Şanlı, toplumun ıslahı için gerçekleştirdiği İslami sohbetleri TV kanallarında izleyicilerle buluşturdu. HÜDA PAR ile aktif siyasete atılan Şanlı, HÜDA PAR uzlaşı komisyonlarında görev aldı. Arapça diliyle de ilgilenen Şanlı, evli ve dört çocuk babasıdır.