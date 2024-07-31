Kerahat vakti nedir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? #128332

Kerahat vakti ne zaman diye merak ediyorsanız, bu vakitler; sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra güneş doğana kadar olan süre, öğle namazından önceki yarım saat, ikindi namazının son sünneti ile akşam namazı arası ve yatsı namazından sonra gece yarısına kadar olan süredir. Peki, Kerahat vakti nedir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı?

KERAHAT VAKTİ NEDİR?

Kerahat vakti, namaz kılmanın genellikle uygun görülmediği ve bu vakitlerde ibadet yapmanın tavsiye edilmediği zaman dilimlerini ifade eder.

KERAHAT VAKTİNDE NEDEN NAMAZ KILINMAZ?

Bu vakitler, çeşitli hadislerde ve İslami literatürde belirtilmiştir ve genellikle belirli nedenlerle ibadet edilemeyecek zamanlar olarak değerlendirilir.

KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN?

Güneşin Doğuşundan Önceki Zaman: Güneş doğmadan önceki süre, kerahat vaktidir. Bu süre genellikle sabah namazının kılınmasından sonra, güneşin doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsar. Bu zaman diliminde namaz kılmak, Peygamber Efendimiz tarafından önerilmez.

Güneşin Tam Yükseldiği Zaman: Güneşin tam tepe noktasına geldiği, yani öğle vaktinin başlangıcında, güneşin en yüksek noktasına ulaştığı saat dilimi de kerahat vakti olarak kabul edilir. Bu, öğle namazının vaktinin başlamasından önceki kısa bir süreyi kapsar.

Güneşin Batışından Önceki Zaman: Güneş batmadan önceki süre, akşam namazının vaktinden önceki zaman dilimidir. Bu zaman diliminde de namaz kılmak önerilmez.

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