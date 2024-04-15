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Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu?

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu?

MESUT KOCAGÖZ KİMDİR?

Mesut Kocagöz, 1968 yılında Antalya'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında Ankara Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde çalıştı. 2004-2014 yıllarında Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, 2014-2019'da Kepez Belediyesi Meclis üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. CHP'den Kepez Belediye Başkan adayı gösterilen Mesut Kocagöz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu?

MESUT KOCAGÖZ İFADESİNDE NE DEDİ?

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklanan Kocagöz, ifadesinde şunları söyledi; "Ben hayatını kaybeden vatandaşımız için üzüntümü belirtiyor ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hali hazırda Kepez belediye başkanlığı yapmaktayım. 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettim. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim. Böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum.'

Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu?

Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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