Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum


Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Güncelleme:
İzmir'de yaşanan su kesintileri tepkilere neden olurken bir vatandaşın belediyeye yönelik sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle bir kadın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çırılçıplak soyunmak istediğini belirtti.
  • Kadın, belediyenin heykeller yapmak yerine su arıtma sistemleri alması gerektiğini ifade etti.
  • Kadının su kesintilerine tepkisini gösteren video sosyal medyada yayıldı.

İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşların şikayetleri artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Görüntülerde bir kadın, kesintilere sert ifadelerle tepki gösterdi.

"ÇIRILIPLAK SOYUNMAK İSTİYORUM"

Su kesintileri yüzünden zor durumda kaldığını dile getiren vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek sesini duyurmak istediğini söyledi. Yaşadığı öfkeyi ve çaresizliği dile getiren kadın "İzmir belediyesinin önüne gidip çırılçıplak soyunmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"HEYKELLER YAPILACAĞINA..."

Kadın, belediyenin hizmet önceliklerini eleştirerek su sorununun kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Heykeller yapılacağına su arıtma alın" ifadelerini kullanan vatandaşın sözleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDüşünür:

Soyun soyun cok bekletme bizi ama tras olupta soyun net gorelim mal varlıgını şaka biyana su kesintisi ile soyunmak ne alakaa awkkk bahanemi arıyon soyunmak için

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Yobazzz saçmalama heykel yapılacak tabi 2 gün şu icmedin nolmuş

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5m658xpf5d:

iyi ya işde millette bekliyor ne zaman soyunacak diye??

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGürsel Çelik:

Soyun, senin derdin başka. Tepkini başka türlü niye göster miyorsun? Başka işiniz yok zaten.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

O zaman su akacakmı?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Belki bunu girenler bosalir sonra bu millet cunup gezmesin diye açarlar

yanıt1
yanıt0

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

