Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşların şikayetleri artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Görüntülerde bir kadın, kesintilere sert ifadelerle tepki gösterdi.

"ÇIRILIPLAK SOYUNMAK İSTİYORUM"

Su kesintileri yüzünden zor durumda kaldığını dile getiren vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek sesini duyurmak istediğini söyledi. Yaşadığı öfkeyi ve çaresizliği dile getiren kadın "İzmir belediyesinin önüne gidip çırılçıplak soyunmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"HEYKELLER YAPILACAĞINA..."

Kadın, belediyenin hizmet önceliklerini eleştirerek su sorununun kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Heykeller yapılacağına su arıtma alın" ifadelerini kullanan vatandaşın sözleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.