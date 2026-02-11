Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Çıldır Gölü üzerinde kar temizliği yapılırken bir traktörün buzun kırılması sonucu göle düşmesi sonrası Ardahan Valiliği başkanlığında acil bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Çıldır Belediyesi, Çıldır Kaymakamlığı ve AFAD yetkilileri katıldı. Göl üzerindeki buz tabakasının durumu teknik verilerle değerlendirildi.

İNCELEME YAPILDI, FESTİVAL İPTAL

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle buz kalınlığının beklenen seviyenin altında kaldığı belirlendi. Yetkililer, binlerce ziyaretçinin aynı anda buz tabakası üzerine çıkmasının ciddi hayati risk oluşturacağı görüşünde birleşti. Katılımcı kurumlar, olası bir facianın önüne geçmek amacıyla festivalin bu yıl yapılmamasına karar verdi.