Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Çıldır Gölü'nde buz temizliği sırasında bir traktörün göle düşmesinin ardından Ardahan Valiliği kritik bir toplantı yaptı ve festivali iptal etti. Kararın, buz kalınlığının yetersiz olması ve hayati risk taşıması nedeniyle alındığı açıklandı.
Çıldır Gölü üzerinde kar temizliği yapılırken bir traktörün buzun kırılması sonucu göle düşmesi sonrası Ardahan Valiliği başkanlığında acil bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Çıldır Belediyesi, Çıldır Kaymakamlığı ve AFAD yetkilileri katıldı. Göl üzerindeki buz tabakasının durumu teknik verilerle değerlendirildi.
İNCELEME YAPILDI, FESTİVAL İPTAL
AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle buz kalınlığının beklenen seviyenin altında kaldığı belirlendi. Yetkililer, binlerce ziyaretçinin aynı anda buz tabakası üzerine çıkmasının ciddi hayati risk oluşturacağı görüşünde birleşti. Katılımcı kurumlar, olası bir facianın önüne geçmek amacıyla festivalin bu yıl yapılmamasına karar verdi.