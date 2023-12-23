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Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Sorusu, gündeme gelen iddiaların ardından birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden?

Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Sorusu, gündeme gelen iddialar nedeniyle araştırılıyor. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder, Yonca Şahinbaş, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Sait Genay, Hivda Zizan Alp ve Sema Çeyrekbaşı'nın yer aldığı TRT 1'in kalan tek yazlık dizisi Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1'in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı NGM Medya imzalı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek. Buna göre Kendi Düşen Ağlamaz 27. Bölümde final yapacak.

Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden?

Emir Ceran
Emir Ceran
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