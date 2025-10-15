Kenan Yıldız Real Madrid'e mi gidiyor?

Kenan Yıldız Real Madrid'e transfer olacak mı? 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ayrıntılar...

KENAN YILDIZ REAL MADRİD'E Mİ GİDECEK?

Real Madrid, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ı transfer listesine ekledi. İspanyol devinin, Kenan Yıldız'ı Şampiyonlar Ligi'nde canlı izleyip transfer için adım atacağı belirtildi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Madrid, son dönemdeki başarılı performansının ardından bir diğer Türk yıldız olan sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ı transfer listesine ekledi.

İspanyol devinin önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan'ı tribünden izleyeceği ve rapor alacağı belirtildi. Haberde, Real Madrid'in yıldız oyuncu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayabileceği de aktarıldı.

Haberin devamında, İtalyan ekibi Juventus'un Kenan Yıldız'ın takımdan göndermeye istekli olmadığı ancak yollar ayrılacaksa da en az 80 milyon euro bonservis geliri beklediği ifade edildi.

Bu sezon takımıyla 12 maça çıkan Kenan, bu maçlarda 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.