Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, son günlerde kamuoyunun dikkatini yeniden medya ve iş dünyasındaki bağlantılara çevirdi. Özellikle Can Holding ile ilişkili bazı şirketlerin mali yapıları ve ticari faaliyetleri, "suç örgütü kurma, kaçakçılık, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama" iddiaları çerçevesinde incelemeye alındı. Bu soruşturmanın odağında, geçtiğimiz yıl Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri sonrası medya sektöründe yeniden yapılandırılan Show TV yer alırken, bu yeni yönetim yapılanmasının dikkat çeken isimlerinden biri de Mehmet Kenan Tekdağ oldu. Peki, Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? Kenan Tekdağ neden gözaltına alındı?

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

Doğum ve Eğitim: 1956 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu.

Hukuk Kariyeri: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1979 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası önce Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Daha sonra 1984'te serbest avukatlığa geçti.

Medya ve Yönetim: Hukuk alanındaki birikimini medya sektörüne taşıdı. Ciner Yayın Holding bünyesinde Hukuk Başmüşavirliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca Habertürk TV ve Show TV gibi büyük medya kuruluşlarının yönetimsel sürecinde yer aldı.

KENAN TEKDAĞ KAÇ YAŞINDA?

1956 doğumlu olan Kenan Tekdağ, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 69 yaşındadır.

KENAN TEKDAĞ NERELİ?

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bu coğrafi köken, hem erken yaşam koşulları hem de kültürel bağlam açısından kendisi için anlamlı bir altyapı oluşturmuştur.

KENAN TEKDAĞ SERVETİ NE KADAR?

Bu konuda güvenilir, bağımsız kaynaklarca onaylanmış spesifik bir servet değeri kamuoyuna açık biçimde paylaşılmamıştır. Bazı medya ve magazin yazılarında "servet" ifadesi geçse de, bunlar genellikle tahmine dayalı ya da spekülasyon içeriktedir. Mevcut veriler ışığında, Tekdağ'ın varlıkları; medya şirketlerindeki hisseleri, yöneticilik görevleri, hukuk danışmanlık rolleri ve yönetim kurulu üyelikleriyle bağlantılı olarak değer yaratmaktadır. Ancak net bir rakam vermek için doğrulanmış mali tablolar ya da resmi açıklamalar gereklidir.