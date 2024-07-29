Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta kaldı? Kenan Işık neden öldü, ne zaman komaya girdi?

Kenan Işık kaç yıldır uyuyor ve Kenan Işık öldü mü soruları gündeme geliyor. Ünlü sunucu Kenan Işık neden bitkisel hayatta ve nasıl öldüğü merak ediliyor. Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster'le hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta kaldı ve ne zaman komaya girdiği sık sık araştırılıyor. Kenan Işık neden öldü, ne zaman komaya girdi? Detaylar haberimizdedir...

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ?

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK KAÇ YILDIR BİTKİSEL HAYATTA KALDI?

Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster'le hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve kafasını vurmuştu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık, 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

KENAN IŞIK NEDEN KOMAYA GİRDİ?

Usta oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrası girdiği sauna çıkışı dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği teSpit edilen Işık, 4 saat süren bir ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası komaya giren Işık, 10 yıldır Almanya'daki evde tedavi görüyordu.

Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda eşi Beril Işık "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" demişti.