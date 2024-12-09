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Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne?

Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne?
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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir'in cenazesine katılmak için Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kazasağlık durumu ne?

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAZA MI YAPTI?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir'in cenazesi için Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdi Maddi hasarlı kaza sonrasında Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürlerinin cenazesi için Antalya'ya yola çıkmıştı. Ancak, seyahat sırasında makam aracıyla kaza geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, makam aracında maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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