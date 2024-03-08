Kemal Çebi kimdir? CHP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı ise Kemal Çebi oldu. Kemal Çebi kimdir? Kemal Çebi nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

Kemal Çebi, 1956 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır ve 52 yıldır Küçükçekmece'de yaşamaktadır. Kemal Çebi, Küçükçekmece'nin sosyal hayatında aktif bir rol oynamaktadır. 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca, SHP ve CHP'de 9 yıl boyunca ilçe yöneticiliği yapmış, dört dönem boyunca Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş ve farklı dönemlerde İlçe, İl ve Kurultay delegelikleri yapmıştır.

Kemal Çebi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu görevi halen sürdürmektedir.