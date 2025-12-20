Kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Elazığ'da belediyeye ait çok amaçlı salona giren bir kediye görevlinin tekme atması tepkilere neden oldu.

TEKMELEYEREK DIŞARI ATTI

Olay, Alacakaya ilçesinde belediyeye ait çok amaçlı salonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeri giren bir kediye görevli tekme atarak dışarı attı.

O ANLAR KA M ERADA

Görevlinin uyguladığı şiddet tepkilere neden olurken, o anlar güvenlik kameralarına saniyeye saniye yansıdı.