Keçiören ve Eyüpsultan belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Mesut Özarslan ve Bülent Özmen AK Parti'ye mi geçecek?

Keçiören ve Eyüpsultan belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Mesut Özarslan ve Bülent Özmen AK Parti'ye mi geçecek?
Son dönemde birçok belediye başkanının kendi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından, benzer iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen'in AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Peki, Keçiören ve Eyüpsultan belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

Mesut Özarslan ve Bülent Özmen Ak Parti'ye mi geçecek? Keçiören Belediye Başkanı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın Ak Parti'ye katılacağı iddia edildi.

KEÇİÖREN VE EYÜPSULTAN AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Son dönemde belediye başkanlarının Ak Parti'ye geçişleri gündemdeyken, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen'in de partiye katılmak istediği öne sürüldü. Ancak iddialara göre AK Parti kurmayları bu geçişlere karşı çıktı.

Keçiören ve Eyüpsultan belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Mesut Özarslan ve Bülent Özmen AK Parti'ye mi geçecek?

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen'in, AK Parti saflarına katılmak istedikleri öne sürülüyor. Ancak parti kaynaklarının, bu iki ismin olası geçişine sıcak bakmadığı iddia edildi.

Yerel seçimlerin ardından bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi siyasette dikkat çekerken, yeni isimlerin de benzer adımlar atabileceği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerdeki bu iddialar başkent siyasetinde yeni bir hareketliliğin sinyali olarak değerlendiriliyor.

