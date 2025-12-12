Haberler

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Güncelleme:
Vietnam'da tavuk kümeslerinin altına kurulan balık havuzlarında, balıklar tavuk dışkısıyla besleniyor. Maliyeti sıfıra indiren bu sistem kazancı artırırken, balıkların tüketilip tüketilemeyeceği tartışma yarattı.

  • Vietnam'da bir girişimci, tavuk kümeslerini balık havuzlarının üzerine konumlandırarak tavuk dışkılarının balıkları beslemesini sağlayan bir tarım-hayvancılık sistemi kurdu.
  • Bu sistemle balıklar için yem maliyeti ortadan kalkarken, aynı alanda hem tavuk hem balık üretimi yapılarak kazanç ikiye katlanıyor.
  • Tavuk dışkısıyla beslenen balıkların insan tüketimine uygun olup olmadığı, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından riskler taşıyabileceği yönünde tartışmalar başladı.

Vietnam'da hayata geçirilen sıra dışı bir tarım–hayvancılık sistemi, görenleri şaşkına çevirdi. Bir girişimci tarafından kurulan düzende tavuk kümesleri, doğrudan balık havuzlarının üzerine konumlandırıldı. Tavukların dışkıları anında alt kısımdaki su birikintisine düşerken, havuzda bulunan balıklar bu atıklarla besleniyor.

YEM MALİYETİ ORTADAN KALKTI

Sistemin savunucularına göre bu yöntemle balıklar için yem maliyeti tamamen ortadan kalkıyor. Aynı alanda hem tavuk hem balık üretimi yapılması sayesinde kazancın da ikiye katlandığı belirtiliyor. Girişimci, doğal döngüye dayandığını savunduğu bu modelle giderleri minimuma indirirken verimi artırmayı hedefliyor.

SORGULANMAYA BAŞLANDI

Ancak uygulama, ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tavuk dışkısıyla beslenen balıkların insan tüketimine uygun olup olmadığı sosyal medyada ve uzman çevrelerde sorgulanmaya başlandı. Gıda güvenliği, hijyen ve insan sağlığı açısından risk taşıyabileceği yönündeki yorumlar dikkat çekti.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür sistemlerin ekonomik avantaj sağlasa da denetim ve sağlık kriterleri olmadan uygulanmasının uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
