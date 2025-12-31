Haberler

Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada

Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, motosiklet sürücüsü Umut D. ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü ve yaralandı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, yaralıyı kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, yerde hareketsiz yatan yaralıyı kontrol ettikten sonra araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen salı gecesi Çorlu Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu ile Dr. Hakkı Görenli Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Umut D.'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüp, yaralandı. Motosiklet sürücüsü Umut D., yerde hareketsiz yatarken, otomobilden inen sürücüsü ile yanında bulunan kişi, yerde yatan yaralıyı kontrol etti. Sürücü yanındaki kişi, kazayı görenlerin toplanmasıyla birlikte olay otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umut D., olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak

Yarına kaldıysa geçmiş olsun! Telefon açtırmak 2026'da cep yakacak
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu