Kaza değil resmen can pazarı! 4 kişi araçta sıkıştı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden zor çıkardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Parkı önünde feci bir kaza meydana geldi.
6 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞANLAR OLDU
Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Haber: Muhammet Özer