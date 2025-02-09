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Kayseri okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Pazartesi Kayseri okul yok mu (Kayseri Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Kayseri okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Pazartesi Kayseri okul yok mu (Kayseri Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
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Haberler
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Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışlar beklediğini açıkladı. Ayrıca Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 17 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Kayseri'de ise 10 Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir duyuru yapılmadı.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Pazartesi Kayseri okul yok mu (Kayseri Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Batı Karadeniz'in batısında) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün (Cumartesi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazar günü) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (08.02.2025 Cumartesi) öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (09.02.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'nin kuzeyinde halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi (10.02.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kayseri HAVA DURUMU

Kayseri okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Pazartesi Kayseri okul yok mu (Kayseri Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?


10 PAZARTESİ Kayseri OKULLAR TATİL Mİ?

10 Pazartesi günü için Kayseri Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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