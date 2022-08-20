Kayla Manukyan kimdir? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan nereli, kaç yaşında? Kayla Manukyan hayatı ve biyografisi!

Çağlar Ertuğrul ile sık sık gündeme gelen başarılı stilist Kayla Manukyan hakkında Kayla Manukyan kimdir? Kayla Manukyan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Lisans eğitiminin ardından pek çok başarılı projede yer alan Kayla Manukyan hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

Kayla Manukyan kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kişisel stil danışmanlığı, gardrop danışmanlığı gibi farklı görevleri bulunan Kayla Manukyan kaç yaşında, nereli? Kayla Manukyan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAYLA MANUKYAN KİMDİR?

Oyuncu Çağlar Ertuğrul ile birlikte olduğu iddia edilen Kayla Manukyan, dizi ve sinema sektöründe kostüm asistanı olarak görev alan başarılı bir stilisttir.

En son Fazilet Hanım ve Kızları isimli dizinin kostüm asistanlığını üstlenmiştir. Kayla Manukyan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Psikoloji Lisans programını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde onur derecesiyle tamamladıktan sonra ilk stajını Fransız Lape Hastanesi'nde psikoloji alanında, ikincisini ise Pusula Grup Danışmanlık'ta eğitim ve yönetim danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık üzerine yaptı. İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği'nde (Psikeist) psikanaliz kuramı, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri ve psikopatolojinin pratikteki işleyişleri üzerine eğitim gördü.

Hep hayali olan ikinci kariyeri moda alanında kendini geliştirebilmek için önce Atölyemart'ta 2 sene boyunca çizim eğitimi aldı. Sonrasında İstanbul Moda Akademisi'nde (İMA) "moda çizim teknikleri" eğitimini tamamladı. Marie Claire, Women's Health, Men's Health dergilerinde moda editörü asistanlığı yaptı. Daha sonra İMA'da Styling eğitimini tamamladı ve Madame Figaro dergisinin Moda ve Stil editörlüğünü üstlendi. Çeşitli dizilerde stil danışmanı olarak görev aldı.

Sanat Terapisi eğitimini de tamamladıktan sonra "kişisel stil danışmanlığı" hizmetinin yanı sıra, "sanat ve moda psikolojisi" alanlarında çalışmalarını sürdürmekte.