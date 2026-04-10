Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan 60 işletmeye 42,3 milyon lira ceza keserken, Gaziantep Şahinbey’de zincir marketlerin kapatılması uygulaması yeniden gündeme geldi. Görselleri alıntılayan sosyal medya kullanıcıları "Darısı tüm Türkiye’nin başına" notunu düştü.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uyguladı.

KAPATMA UYGULAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu gelişmenin ardından Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde daha önce uygulanan zincir marketlerin 3 gün süreyle kapatılması yeniden gündeme geldi.

"GEREKLİ İŞLEMLERİ KARARLILIKLA UYGULADIK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin sürdüğünü belirterek, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde; kurallara uymayan zincir ve yerel marketlere gerekli işlemleri uyguladık, kapatma dahil tüm yaptırımları kararlılıkla hayata geçirdik. Vatandaşımızın hakkını koruma konusundaki duruşumuz nettir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN DESTEK

Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar da uygulamalara destek vererek, “Darısı tüm Türkiye’nin başına” şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o görüntüler; 

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

üç markete kesilen ceza aynı gece müşterilerine zam olarak geri döndü

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

