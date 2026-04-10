Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası
Galatasaray, Liverpool’dan ayrılmaya açık olan Virgil van Dijk transferi için resmi adımlar atmaya hazırlanıyor.

  • Galatasaray, Liverpool forması giyen Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'ı transfer listesine aldı.
  • Virgil van Dijk'ın Liverpool'daki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor ve gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.
  • Virgil van Dijk bu sezon Liverpool formasıyla 47 karşılaşmada görev alarak 5 gol ve 3 asist yaptı.

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunun en önemli savunmacılarından biri için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool forması giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk’ı transfer listesine aldı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Galatasaray yönetimi, Liverpool’dan ayrılma ihtimali bulunan 34 yaşındaki deneyimli stoperin durumunu yakından takip ediyor. Kontratı 2027 yılında sona erecek olan Van Dijk’ın, gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde yıldız futbolcu ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

TARAFTARA HAYRANLIĞINI GİZLEMİYOR

Galatasaray camiasını yakından tanıyan Virgil van Dijk’ın, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan oldukça etkilendiği ve bu hayranlığını sık sık dile getirdiği biliniyor. Bu durum, transfer ihtimalini güçlendiren önemli detaylar arasında gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli savunmacı bu sezon Liverpool formasıyla toplam 47 karşılaşmada görev aldı. Van Dijk, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek savunmadaki liderliğinin yanı sıra hücuma da katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

